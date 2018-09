Babylon Berlin

Leonie Benesch als Greta Overbeck

Charlottes Freundin aus Kindertagen, in Berlin gestrandet und in Not. Charly verhilft ihr zu einer Anstellung bei Familie Benda. Als Haushaltshilfe ist Greta glücklich. Und frisch verliebt ist die kinderliebe Ledige auch, doch Jung-Kommunist Fritz entpuppt sich als üble Mogelpackung.