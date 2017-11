Mythos Nil

Das Wunder von Abu Simbel Der Tempel von Ramses II.











Errichtet 1260-1250 v.Chr. unter Pharao Ramses II. Der in den Fels gehauene Tempel stand ursprünglich am Westufer des Nils. Nach dem Bau des Hochdamms von Assuan wäre er in den steigenden Fluten des Nasser-Sees versunken. Deshalb wurde der Tempel zwischen 1963 und 1968 in Einzelteile zerschnitten und an einer höher gelegenen Stelle wieder aufgebaut.