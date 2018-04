saudi-arabien-iran-machtkampf-konflikt

Audio von Ajatollah Ali Khamenei, Oberster Führer Irans, Frühjahr 2011

"Die Gründe der Probleme in Syrien sind andere als in Ägypten, Jemen, Tunesien und Libyen. In diesen Ländern sind die Protest-Bewegungen gegen die USA und gegen die Zionisten, aber in Syrien haben sich die USA eindeutig eingemischt. Die Zionisten stecken hinter den Problemen. Wir sollten nicht den Fehler machen, die Proteste in diesen Ländern als gleich anzusehen."