schwierige heimkehr Ernüchterung in Mogadischu

Von den rund 70 Millionen Flüchtlingen weltweit kehren nur wenige in ihre Heimat zurück.

Mohammad Adan hat den Schritt gewagt. In Somalias Hauptstadt Mogadischu lebt er mit seiner Familie auf engstem Raum im Haus seiner Schwägerin. Arbeit ist rar, Schulen sind teuer. In Mogadischu ist es nicht sicher. Die islamistische Gruppe al-Shabab verübt immer wieder Terroranschläge. In Somalia herrscht kein Friede.



